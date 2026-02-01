Администратор сауны в Прокопьевске задержана после гибели пяти подростков

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Администратора частной сауны в Прокопьевске задержали по делу о пожаре, в котором погибли пять несовершеннолетних, сообщает пресс-служба СУ СКР по Кузбассу в воскресенье.

"В ходе первоначальных следственных действий установлено, что деятельность организации осуществлялась с нарушением требований противопожарной безопасности, что повлекло смерть нескольких человек", - говорится в сообщении.

По данным следствия, всем погибшим было от 15 до 17 лет.

Задержанная 36-летняя женщина подозревается по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следователи изъяли записи с камер наблюдения и необходимую документацию.

Точную причину смерти посетителей сауны и причины возникновения пожара установят судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Правоохранительные органы также выясняют местонахождение владельцев заведения.

Кроме того, прокуратура Кемеровской области организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности.

Как сообщалось, 31 января в одной из саун Прокопьевска по улице Кубанской произошел пожар. По данным Главного управления МЧС России по Кемеровской области, сообщение о пожаре поступило в 20:22 (16:22 по Москве). На месте были обнаружены тела пяти несовершеннолетних, один человек пострадал.