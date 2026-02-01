Поиск

Администратор сауны в Прокопьевске задержана после гибели пяти подростков

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Администратора частной сауны в Прокопьевске задержали по делу о пожаре, в котором погибли пять несовершеннолетних, сообщает пресс-служба СУ СКР по Кузбассу в воскресенье.

"В ходе первоначальных следственных действий установлено, что деятельность организации осуществлялась с нарушением требований противопожарной безопасности, что повлекло смерть нескольких человек", - говорится в сообщении.

По данным следствия, всем погибшим было от 15 до 17 лет.

Задержанная 36-летняя женщина подозревается по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В РоссииПять подростков погибли на пожаре в сауне в КузбассеЧитать подробнее

Следователи изъяли записи с камер наблюдения и необходимую документацию.

Точную причину смерти посетителей сауны и причины возникновения пожара установят судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Правоохранительные органы также выясняют местонахождение владельцев заведения.

Кроме того, прокуратура Кемеровской области организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности.

Как сообщалось, 31 января в одной из саун Прокопьевска по улице Кубанской произошел пожар. По данным Главного управления МЧС России по Кемеровской области, сообщение о пожаре поступило в 20:22 (16:22 по Москве). На месте были обнаружены тела пяти несовершеннолетних, один человек пострадал.

Прокопьевск Кемеровская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил шестикилометровый столб пепла

 Камчатский вулкан Шивелуч выбросил шестикилометровый столб пепла

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ повышается на 2,1%

 Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ повышается на 2,1%

Патрульный самолет ВМС США провел длительный полет к югу-востоку от Ирана

Трамп получил информацию о готовности Ирана к переговорам

Что произошло за день: суббота, 31 января

24 дрона сбиты над Курской, Белгородской, Брянской и Липецкой областями

Энергоснабжение Североморска и Мурманска восстановлено

Переговоры Дмитриева с делегацией США планируются в восемь утра по американскому времени

"Роскосмос" сообщил о готовности космонавта Федяева к полету на МКС

Правительство РФ снимает запрет на экспорт бензина для нефтяников
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8281 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });