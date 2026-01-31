Поиск

Мурманский торговый порт и балкерный терминал восстановили работу

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ООО "Мурманский балкерный терминал" и АО "Мурманский морской торговый порт" (МБТ, и ММТП, находятся под управлением АО "Портовый альянс") вернулись к работе после временной приостановки из-за перебоев электроснабжения в Мурманске и ЗАТО Североморск в субботу.

"В ММТП электроснабжение восстановили в полном объеме и уже приступают к разгрузочно-погрузочным работам. На текущий момент под погрузкой находятся два судна", - сообщила пресс-служба порта. МБТ также возобновил разгрузочно-погрузочные работы, сообщила пресс-служба терминала.

Приостановка МБТ и ММТП вводилась для снятия нагрузки на электросети. Как сообщалось, в субботу утром произошло отключение линии электропередачи, обеспечивающей часть Мурманска и Североморска. Днем энергоснабжение восстановили. Как установили специалисты, причиной нарушения стало повреждение грозотроса на линии электропередачи, сообщила пресс-служба ПАО "Россети".

По информации пресс-службы ПАО "Россети Северо-Запад", электроснабжение в Мурманске и Североморске частично восстановлено, котельные переведены на резервные схемы.

23 января под Мурманском произошло обрушение пяти опор ЛЭП. Это привело к перебоям электроснабжения в Мурманске и Североморске. Причиной технологических нарушений в ПАО "Россети" называли снегопад, шквалистый ветер и гололедно-изморозевые отложения на проводах и опорах ЛЭП. С 25 по 27 января в Мурманской области действовал режим ЧС.

