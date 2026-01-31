Поиск

МБТ и торговый порт приостановили работу из-за перебоев электроснабжения

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ООО "Мурманский балкерный терминал" и АО "Мурманский морской торговый порт" (МБТ, и ММТП, находятся под управлением АО "Портовый альянс") временно приостановили работу из-за перебоев электроснабжения в Мурманске и ЗАТО Североморск.

"Приостановка работ на МБТ принята сознательно, чтобы сократить электропотребление и тем самым высвободить ресурс в интересах жителей Мурманска и других территорий, которые сейчас остаются без электроэнергии", - говорится в сообщении пресс-службы терминала.

ММТП также приостановил работу, "чтобы предотвратить порчу техники и снять нагрузку с электросети", сообщила пресс-служба порта.

Как сообщалось, в субботу утром произошло отключение линии электропередачи, обеспечивающей часть Мурманска и Североморска. По информации пресс-службы ПАО "Россети Северо-Запад", электроснабжение в Мурманске и Североморске частично восстановлено, котельные переведены на резервные схемы.

В РоссииПричиной сбоя электроснабжения в Мурманске стал поврежденный защитный тросЧитать подробнее

23 января под Мурманском произошло обрушение пяти опор ЛЭП. Это привело к перебоям электроснабжения в Мурманске и Североморске.

Причиной технологических нарушений в ПАО "Россети" называли снегопад, шквалистый ветер и гололедно-изморозевые отложения на проводах и опорах ЛЭП.

С 25 по 27 января в Мурманской области действовал режим ЧС.

Электроснабжение обоих городов удалось возобновить в течение дня 27 января с помощью временных опор на линии электропередачи.

В период перебоев в обоих городах работали пункты оказания помощи населению.

Мурманск Мурманский балкерный терминал МБТ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Роскосмос" сообщил о готовности космонавта Федяева к полету на МКС

Правительство РФ снимает запрет на экспорт бензина для нефтяников

Ростехнадзор не выявил недостатков, влияющих на эксплуатацию энергоблока №1 ЗАЭС

 Ростехнадзор не выявил недостатков, влияющих на эксплуатацию энергоблока №1 ЗАЭС

Военные РФ нанесли удары по транспортной инфраструктуре Украины, используемой для нужд ВСУ

Пункты помощи населению снова открыли в Мурманске и Североморске из-за блэкаута

 Пункты помощи населению снова открыли в Мурманске и Североморске из-за блэкаута

Россия осудила нелегитимные запретительные шаги США в отношении Кубы

 Россия осудила нелегитимные запретительные шаги США в отношении Кубы

В европейской части России прогнозируется аномально холодная погода

 В европейской части России прогнозируется аномально холодная погода

В Москве на следующей неделе ожидаются сильные морозы

Что произошло за день: пятница, 30 января

ФАС отозвала законопроект о пересмотре уже выданных предписаний с ценовыми индикаторами
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8281 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });