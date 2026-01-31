МБТ и торговый порт приостановили работу из-за перебоев электроснабжения

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ООО "Мурманский балкерный терминал" и АО "Мурманский морской торговый порт" (МБТ, и ММТП, находятся под управлением АО "Портовый альянс") временно приостановили работу из-за перебоев электроснабжения в Мурманске и ЗАТО Североморск.

"Приостановка работ на МБТ принята сознательно, чтобы сократить электропотребление и тем самым высвободить ресурс в интересах жителей Мурманска и других территорий, которые сейчас остаются без электроэнергии", - говорится в сообщении пресс-службы терминала.

ММТП также приостановил работу, "чтобы предотвратить порчу техники и снять нагрузку с электросети", сообщила пресс-служба порта.

Как сообщалось, в субботу утром произошло отключение линии электропередачи, обеспечивающей часть Мурманска и Североморска. По информации пресс-службы ПАО "Россети Северо-Запад", электроснабжение в Мурманске и Североморске частично восстановлено, котельные переведены на резервные схемы.

23 января под Мурманском произошло обрушение пяти опор ЛЭП. Это привело к перебоям электроснабжения в Мурманске и Североморске.

Причиной технологических нарушений в ПАО "Россети" называли снегопад, шквалистый ветер и гололедно-изморозевые отложения на проводах и опорах ЛЭП.

С 25 по 27 января в Мурманской области действовал режим ЧС.

Электроснабжение обоих городов удалось возобновить в течение дня 27 января с помощью временных опор на линии электропередачи.

В период перебоев в обоих городах работали пункты оказания помощи населению.