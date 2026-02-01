Над Курской областью за сутки сбито 37 дронов

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о ликвидации почти сорока украинских беспилотников над регионом за минувшие сутки.

"Всего в период с 9:00 31 января до 7:00 1 февраля сбито 37 вражеских беспилотников различных типов. 17 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Три раза беспилотники атаковали нашу территорию сбросом взрывных устройств", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его данным, в результате падения обломков в Курске повреждено остекление в трех многоквартирных домах, посечены автомобили. В деревне Николаевка Курского района повреждена крыша частного дома. В Железногорске во двор дома упал беспилотник без последующей детонации, без повреждений.

Хинштейн отметил, что в результате атак погибших и пострадавших нет.