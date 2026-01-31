Поиск

БПЛА обезврежен во дворе многоэтажки в курском Железногорске

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о завершении работ по обезвреживанию украинского беспилотника, обнаруженного во дворе одного из многоэтажных домов Железногорска.

"Работы в Железногорске по обезвреживанию БПЛА завершены. Все жильцы эвакуированных домов возвращаются к себе в квартиры. Повреждений и пострадавших нет. Одна бригада скорой помощи продолжает дежурить на месте", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Хинштейн также сообщил, что в поврежденных обломками беспилотника домах Курска закрыт тепловой контур. Утром специалисты приступят к восстановлению.

Ранее курский губернатор сообщил, что после атаки ВСУ на регион в одном из дворов многоэтажного жилого дома был обнаружен БПЛА. Для его обезвреживания были эвакуированы порядка 250 жителей близлежащих трех жилых многоэтажек.

