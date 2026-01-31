Два человека пострадали при ударе дрона в Белгородской области

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Два мирных жителя, включая несовершеннолетнюю девушку, пострадали при атаке дрона ВСУ на движущийся автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, сообщи губернатор Вячеслав Гладков в субботу.

"Мужчина получил непроникающие осколочные ранения головы, спины и плеча, 17-летняя девушка - минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины. Бригады СМП доставляют пострадавших в медицинские учреждения г. Белгорода", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Гладков уточнил, что атака произошла в районе села Белянка.