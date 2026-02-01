Женщина пострадала при ракетном обстреле Белгорода

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Белгород подвергся ракетному обстрелу, пострадала женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пострадавшую с ранениями доставляют в больницу, написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

В ходе обстрела, по его данным, повреждены два транспортных средства.

Ранее Минобороны РФ заявило, что военные в течение минувшей ночи нейтрализовали над Белгородской областью 14 украинских беспилотников.

Накануне вечером Гладков сообщал, что два мирных жителя, включая несовершеннолетнюю девушку, пострадали при атаке дрона ВСУ на движущийся автомобиль в Шебекинском округе области.