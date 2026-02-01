Поиск

Соцфонд с 1 февраля проиндексировал на 5,6% социальные и страховые выплаты россиян

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Социальный фонд с 1 февраля проиндексировал на 5,6% ряд социальных и страховых выплат; повышение проведено для всех получателей автоматически, сообщает пресс-служба фонда в воскресенье.

"Социальный фонд с 1 февраля проиндексировал ряд социальных выплат - всего более 40 видов различных пособий и мер поддержки. Самая многочисленная категория, кому в феврале были повышены средства, - это получатели ежемесячных денежных выплат. Среди них ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, Герои России и Герои Труда, а также граждане с инвалидностью, чернобыльцы и другие", - приводятся в сообщении пресс-службы слова председателя Соцфонда РФ Сергея Чиркова.

По данным Соцфонда, после индексации ежемесячная денежная выплата инвалидам выросла до 3,5 тыс. - 6,2 тыс. руб. в зависимости от установленной группы, выплата участников Великой Отечественной войны составила 6,6 тыс. руб., ежемесячная денежная выплата Героям Труда после индексации достигла 76,5 тыс. руб., а у Героев России и СССР выплата превысила 103 тыс. руб. в месяц.

Вторая большая группа получателей индексации - это семьи с детьми: им увеличены такие выплаты, как материнский капитал, выплаты при рождении и усыновлении детей, а также социальные меры, которые получают жены призывников, в том числе мобилизованных участников СВО, говорится в сообщении.

Так, Соцфонд проиндексировал материнский капитал семьям, которые еще не воспользовались его средствами: выплата на первого ребенка после индексации увеличилась на 37 тыс. руб., материнский капитал на второго ребенка стал больше на 51 тыс. руб. В результате размер средств на первого ребенка, начиная с февраля, составляет почти 729 тыс. руб., повышенный материнский капитал на двух детей вырос до 963 тыс. рублей. Доплата на второго ребенка превысила 234 тыс. руб., сообщили в фонде. "К моменту, когда родители определятся с направлением использования средств, в их распоряжении будут уже проиндексированные суммы", - уточняется в сообщении.

Повышение касается и родителей, ухаживающих за детьми-инвалидами. "Благодаря изменениям, внесенным в закон, эта выплата с прошлого года начала индексироваться. В этом году прошло уже второе повышение. Раньше пособие составляло 10 тыс. руб. в месяц, начиная с февраля оно увеличилось до 11 563 рублей", - сообщили в фонде.

"В ходе индексации разные социальные группы получают соразмерное увеличение своих выплат, независимо от обстоятельств, в связи с которыми установлены льготы: получением инвалидности, появлением в семье детей, участием в боевых действиях и так далее. Это не просто техническая корректировка выплат, а механизм социальной политики, направленный на поддержку граждан", - отметил Чирков.

Вместе с социальными пособиями в феврале также были проиндексированы отдельные размеры выплат по социальному страхованию, которые получают работники с производственными травмами и профзаболеваниями.

Так, максимальный размер единовременной выплаты при несчастном случае на рабочем месте превысит после индексации 163,6 тыс. руб., а максимальная сумма больничного по такому страховому случаю или профзаболеванию составит 503 тыс. рублей. Предельное пособие при утрате трудоспособности из-за травмы или заболевания составит 125,8 тыс. руб. в месяц.

Все выплаты индексируются автоматически, гражданам не надо никуда ходить и писать заявления. "Социальный фонд провел повышение в режиме социального казначейства. Увеличенные выплаты поступят по обычному графику доставки начиная с 3 февраля через банки и почту", - пояснил Чирков.

Глава Соцфонда добавил, что 3 февраля родители получат повышенные единые пособия; это будут выплаты за январь, которые были увеличены в начале года после изменения прожиточного минимума. По действующим правилам, пособие выплачивается в новом месяце за предыдущий, напомнил он.

Соцфонд Сергей Чирков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ повышается на 2,1%

 Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ повышается на 2,1%

Трамп получил информацию о готовности Ирана к переговорам

Что произошло за день: суббота, 31 января

24 дрона сбиты над Курской, Белгородской, Брянской и Липецкой областями

Энергоснабжение Североморска и Мурманска восстановлено

Переговоры Дмитриева с делегацией США планируются в восемь утра по американскому времени

"Роскосмос" сообщил о готовности космонавта Федяева к полету на МКС

Правительство РФ снимает запрет на экспорт бензина для нефтяников

Ростехнадзор не выявил недостатков, влияющих на эксплуатацию энергоблока №1 ЗАЭС

 Ростехнадзор не выявил недостатков, влияющих на эксплуатацию энергоблока №1 ЗАЭС

Военные РФ нанесли удары по транспортной инфраструктуре Украины, используемой для нужд ВСУ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8281 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });