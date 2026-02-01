Соцфонд с 1 февраля проиндексировал на 5,6% социальные и страховые выплаты россиян

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Социальный фонд с 1 февраля проиндексировал на 5,6% ряд социальных и страховых выплат; повышение проведено для всех получателей автоматически, сообщает пресс-служба фонда в воскресенье.

"Социальный фонд с 1 февраля проиндексировал ряд социальных выплат - всего более 40 видов различных пособий и мер поддержки. Самая многочисленная категория, кому в феврале были повышены средства, - это получатели ежемесячных денежных выплат. Среди них ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, Герои России и Герои Труда, а также граждане с инвалидностью, чернобыльцы и другие", - приводятся в сообщении пресс-службы слова председателя Соцфонда РФ Сергея Чиркова.

По данным Соцфонда, после индексации ежемесячная денежная выплата инвалидам выросла до 3,5 тыс. - 6,2 тыс. руб. в зависимости от установленной группы, выплата участников Великой Отечественной войны составила 6,6 тыс. руб., ежемесячная денежная выплата Героям Труда после индексации достигла 76,5 тыс. руб., а у Героев России и СССР выплата превысила 103 тыс. руб. в месяц.

Вторая большая группа получателей индексации - это семьи с детьми: им увеличены такие выплаты, как материнский капитал, выплаты при рождении и усыновлении детей, а также социальные меры, которые получают жены призывников, в том числе мобилизованных участников СВО, говорится в сообщении.

Так, Соцфонд проиндексировал материнский капитал семьям, которые еще не воспользовались его средствами: выплата на первого ребенка после индексации увеличилась на 37 тыс. руб., материнский капитал на второго ребенка стал больше на 51 тыс. руб. В результате размер средств на первого ребенка, начиная с февраля, составляет почти 729 тыс. руб., повышенный материнский капитал на двух детей вырос до 963 тыс. рублей. Доплата на второго ребенка превысила 234 тыс. руб., сообщили в фонде. "К моменту, когда родители определятся с направлением использования средств, в их распоряжении будут уже проиндексированные суммы", - уточняется в сообщении.

Повышение касается и родителей, ухаживающих за детьми-инвалидами. "Благодаря изменениям, внесенным в закон, эта выплата с прошлого года начала индексироваться. В этом году прошло уже второе повышение. Раньше пособие составляло 10 тыс. руб. в месяц, начиная с февраля оно увеличилось до 11 563 рублей", - сообщили в фонде.

"В ходе индексации разные социальные группы получают соразмерное увеличение своих выплат, независимо от обстоятельств, в связи с которыми установлены льготы: получением инвалидности, появлением в семье детей, участием в боевых действиях и так далее. Это не просто техническая корректировка выплат, а механизм социальной политики, направленный на поддержку граждан", - отметил Чирков.

Вместе с социальными пособиями в феврале также были проиндексированы отдельные размеры выплат по социальному страхованию, которые получают работники с производственными травмами и профзаболеваниями.

Так, максимальный размер единовременной выплаты при несчастном случае на рабочем месте превысит после индексации 163,6 тыс. руб., а максимальная сумма больничного по такому страховому случаю или профзаболеванию составит 503 тыс. рублей. Предельное пособие при утрате трудоспособности из-за травмы или заболевания составит 125,8 тыс. руб. в месяц.

Все выплаты индексируются автоматически, гражданам не надо никуда ходить и писать заявления. "Социальный фонд провел повышение в режиме социального казначейства. Увеличенные выплаты поступят по обычному графику доставки начиная с 3 февраля через банки и почту", - пояснил Чирков.

Глава Соцфонда добавил, что 3 февраля родители получат повышенные единые пособия; это будут выплаты за январь, которые были увеличены в начале года после изменения прожиточного минимума. По действующим правилам, пособие выплачивается в новом месяце за предыдущий, напомнил он.