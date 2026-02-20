Поиск

Путин подписал закон о продлении выплаты пособий многодетным семьям

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий выплату пособия для малообеспеченных семей с детьми в случаях, когда среднедушевой доход не более чем на 10% превышает величину прожиточного минимума.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Такое право будет распространяться на граждан, имеющих детей в возрасте до 17 лет и относящихся к категории многодетной семьи, которые повторно обратятся за назначением единого пособия в течение трех месяцев после окончания предыдущего периода его выплаты. Размер единого пособия в указанном случае будет составлять 50% прожиточного минимума на детей, установленного в регионе обращения за назначением пособия.

Положения закона будут распространяться на такие семьи начиная с января 2026 года в беззаявительном порядке.

В настоящее время право на такое ежемесячное пособие возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума.

Кроме того, "в целях усиления адресности единого пособия" закон устанавливает в качестве условия возникновения права на предоставление единого пособия продолжительность проживания заявителя на территории РФ в статусе российского гражданина не менее пяти лет, за исключением граждан, приобретших гражданство РФ по рождению, в результате признания гражданином РФ либо в результате приема в гражданство РФ и имеющих статус участника программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ, либо являющихся гражданами РФ, принимающими (принимавшими) участие в специальной военной операции, или членами их семей, либо являющихся ветеранами боевых действий.

Изменения в законодательство разработаны Минтрудом России для реализации поручения президента РФ по итогам "Прямой линии" с гражданами РФ 19 декабря 2025 года.

Владимир Путин РФ Минтруд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МВД сообщило о пресечении работы площадок по "пробиву" персональных данных в Telegram

 МВД сообщило о пресечении работы площадок по "пробиву" персональных данных в Telegram

Суд передал государству компанию-разработчика системы бронирования "Леонардо"

Что произошло за день: пятница, 20 февраля

РФ остается крупнейшим поставщиком газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию

 РФ остается крупнейшим поставщиком газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию

Закон об иностранных инвестициях в стратегические общества могут распространить на НКО

Роспотребнадзор заявил о росте числа обращений граждан по работе маркетплейсов

 Роспотребнадзор заявил о росте числа обращений граждан по работе маркетплейсов

Среди погибших на Байкале туристов из КНР есть 14-летний подросток

 Среди погибших на Байкале туристов из КНР есть 14-летний подросток

Восемь человек погибли при инциденте на Байкале, установлены личности четверых

Мединский и Костюков представили Путину доклад об итогах переговоров в Женеве

Экс-глава Корпорации развития Курской области получил 9 лет за растрату с фортификациями
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 98 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8463 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });