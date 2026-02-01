Поиск

Часть населенных пунктов Запорожской области осталась без электричества

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В нескольких муниципальных округах Запорожской области зафиксированы перебои с электроснабжением, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

"На данный момент без электроснабжения частично остаются город Бердянск, село Орлянское Васильевского муниципального округа, села Барвиновка и Бурчак Михайловского муниципального округа, села Водяное и Мичурина Каменско-Днепровского муниципального округа. Полностью отсутствует электроснабжение в селе Грушевка Токмакского муниципального округа", - написал Балицкий в своем телеграм-канале в воскресенье.

Глава региона добавил, что работы по устранению локальных повреждений продолжаются.

