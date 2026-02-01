Поиск

Два землетрясения магнитудой 4,8 и 4,7 произошли возле Курил

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Два землетрясения магнитудой 4,8 и 4,7 зарегистрированы утром в воскресенье в Тихом океане возле Курильских островов, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в воскресенье в 07:54 по сахалинскому времени (суббота 23:54 по Москве) в Тихом океане с эпицентром в 94 км юго-восточнее о. Итуруп (Южные Курилы), очаг залегал на глубине 68 км под морским дном", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в населенных пунктах Итурупа сейсмическое событие ощутили силой до двух баллов.

В 09:03 по сахалинскому времени (01:03 мск) зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 4,7 с эпицентром в 95 км юго-восточнее города Северо-Курильска на о. Парамушир (Северные Курилы), очаг залегал на глубине 40 км. В Северо-Курильске (единственный населенный пункт на Северных Курилах - ИФ) подземный толчок ощутили силой до трех баллов, добавил собеседник "Интерфакса".

Тревога цунами в обоих случаях не объявлялась.

