Поиск

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло возле японского острова Хоккайдо

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано утром в четверг в Тихом океане возле японского о. Хоккайдо, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в четверг в 09:13 по сахалинскому времени (01:13 мск) в Тихом океане возле восточного побережья о. Хоккайдо (самый северный остров Японии - ИФ), очаг залегал на глубине 17 км под морским дном", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в населенных пунктах о. Кунашир Южные Курилы Сахалинской области ощутили сейсмическое событие силой до трех баллов. Тревога цунами не объявлялась.

Япония Хоккайдо Россия Южные Курилы землетрясение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США перебрасывают авианосную группу на Ближний Восток из Южно-Китайского моря

Глава МИД Ирана призвал США к переговорам

 Глава МИД Ирана призвал США к переговорам

Иран закрыл свое воздушное пространство

Родригес сообщила, что обсудила с Трампом нерешенные вопросы в отношениях между странами

 Родригес сообщила, что обсудила с Трампом нерешенные вопросы в отношениях между странами

Трамп сообщил о долгом разговоре с Родригес и назвал ее "потрясающим человеком"

Трамп заявил, что в Иране прекратилась гибель людей

Встреча главы МИД Дании с госсекретарем США не уладила разногласий по Гренландии

США выводят ВВС из Персидского залива на фоне угрозы военной конфронтации с Ираном

На юге Кипра, где пропал экс-глава "Уралкалия", обнаружено неопознанное тело

Уиткофф объявил о начале второй фазы урегулирования в Газе

 Уиткофф объявил о начале второй фазы урегулирования в Газе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8133 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 38 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 119 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2499 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 12 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });