Землетрясение магнитудой 5,7 произошло возле японского острова Хоккайдо

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано утром в четверг в Тихом океане возле японского о. Хоккайдо, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в четверг в 09:13 по сахалинскому времени (01:13 мск) в Тихом океане возле восточного побережья о. Хоккайдо (самый северный остров Японии - ИФ), очаг залегал на глубине 17 км под морским дном", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в населенных пунктах о. Кунашир Южные Курилы Сахалинской области ощутили сейсмическое событие силой до трех баллов. Тревога цунами не объявлялась.