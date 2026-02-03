Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 11,5 км

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, во вторник днем выбросил пепел на высоту 11,5 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Выброс произошел в 14:51 местного времени (05:51 по Москве).

"Шлейф пепла протянулся на 80 км на северо-запад от вулкана", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Шивелуч 2 февраля в течение дня выбросил три пепловых столба на высоту от 6 до 11 км. В тот же день ему повысили код авиационной опасности с "оранжевого" до наивысшего "красного".

28 января текущего года вулкан выбросил несколько столбов пепла высотой до 8 км над уровнем моря.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Его возраст оценивается в 60-70 тыс. лет.