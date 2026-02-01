Три человека погибли и один пострадал при пожаре на базе отдыха в Хакасии

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Пожар в урочище "Бабик" Бейского района Хакасии стал причиной гибели троих мужчин, еще один человек пострадал, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС РФ в воскресенье.

Пожар на базе отдыха произошел ночью 1 февраля.

"Травмирован один мужчина 2005 года рождения; еще троих погибших мужчин обнаружили огнеборцы при разборе завалов", - говорится в сообщении.

В результате пожара был уничтожен гостевой дом. Площадь пожара составила 72 кв. м.

По данным пресс-службы ведомства, погибшие и пострадавший были гостями на базе отдыха.

Дознаватели устанавливают причину пожара.

Пресс-служба прокуратуры республики в свою очередь сообщает, что по факту случившегося организована проверка.

"Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности и иного федерального законодательства, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, дана надлежащая правовая оценка произошедшему", - говорится в сообщении надзорного ведомства.