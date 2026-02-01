Российские военные взяли под контроль села Зелёное и Сухецкое

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль два села - Зелёное в Харьковской области и Сухецкое в ДНР, сообщило министерство обороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Зелёное Харьковской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, войска группировки "Центр" взяли под контроль населенный пункт Сухецкое Донецкой Народной Республики "в результате решительных действий".

Группировка "Север" в ходе боев за сутки нанесла поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Сумы, Житейское, Ульяновка, Терны и Бурынь Сумской области, говорится в сводке.

На харьковском направлении войсками группировки нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны, бригады Нацгвардии и отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Графское, Черкасские Тишки и Золочев.

В зоне ответственности группировки "Север" противник потерял свыше 130 военнослужащих, девять автомобилей, РЛС контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств, добавили в министерстве.

Подразделениями группировки "Центр" нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Сергеевка, Красноярское, Святогоровка, Новый Донбасс (ДНР), Новопавловка, Чугуево и Новоподгородное Днепропетровской области, сообщает Минобороны.

Здесь потери украинских вооруженных формирований составили свыше 375 военных, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия и РЛС, говорится в сообщении.