Российские военные уничтожили 23 украинских БПЛА с 18:00 до 23:00

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные с 18:00 до 23:00 воскресенья уничтожили 23 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

Там уточнили, 12 БПЛА было сбито над Краснодарским краем, 5 - над Азовским морем, 3 - над Белгородской областью. По одному беспилотнику уничтожено над Ставропольским краем, Чечней и Черным морем.

Как сообщало российское Минобороны, с 08:00 до 18:00 воскресенья было ликвидировано 38 украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Брянской областями, Краснодарским краем и Азовским морем.

Ранее дрон ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области, пострадал водитель. Перед этии в результате атаки БПЛА был поврежден многоквартирный дом.