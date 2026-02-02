Спасатели обнаружили пропавших на Камчатке туристов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Пропавшие на Камчатке туристы найдены, пострадавших нет, сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев в соцсетях.

Спасатели забрали туристов и выдвинулись в сторону Пущино. Группа движется к безопасному месту, пострадавших нет.

Как сообщалось, туристы - пятеро взрослых и трое детей - в пятницу выехали на Пущинские термальные источники на Камчатке и в назначенное время 1 февраля не вернулись. На связь люди не выходили, группировка спасателей выдвинулась на их поиски.

Пущинские термальные источники находятся в долине реки Правый Кашкан, у склонов Ганальского хребта в Мильсковком округе.