Подростка в Кузбассе оштрафовали за поиск запрещенной информации

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники центра "Э" ГУ МВД по Кемеровской области выявили факт поиска в интернете запрещенной информации со стороны местного подростка, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства в понедельник.

"16-летний житель Мысков, учащийся местного техникума, с марта по декабрь 2025 года искал информацию об организации, признанной террористической в РФ. После изучения запрещенных материалов подросток сохранил символику и атрибутику организации в одном из мессенджеров, а также на своем смартфоне", - говорится в сообщении.

В отношении подростка составили протокол по ст. 13.53 КоАП РФ (поиск заведомо экстремистских материалов), рассмотрев который комиссия по делам несовершеннолетних Мысковского городского округа оштрафовала подростка на 3 тыс. рублей, которые взыщут с законного представителя несовершеннолетнего.

Пресс-служба не уточняет, как именно был установлен факт поиска подростком запрещенной информации.