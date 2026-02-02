Песков назвал конструктивными последние переговоры Дмитриева с американцами

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры главы РФПИ, спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева с представителями США в Майами в минувшие выходные были конструктивными и позитивными, заявили в Кремле.

"Никакой детализации здесь не будет. Оценки в целом концептуальные с двух сторон, и от Дмитриева, и от (спецпосланника президента США) Уиткоффа. Это в общем-то были достаточно позитивные и конструктивные разговоры", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о деталях и оценке состоявшихся в выходные переговоров Дмитриева в Майами.

Он напомнил, что Дмитриев ведет вопросы рабочей группы по экономическому взаимодействию с США. "Вот, собственно, в основном эти вопросы и находятся в сфере ведения коллеги Дмитриева", - сказал Песков.