В Кремле назвали переговоры по Украине сложными и разновекторными

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры по украинскому урегулированию по ряду вопросов позволили сблизить позиции сторон, но по некоторым темам этого констатировать нельзя, поскольку процесс сложный, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"По каким-то вопросам, безусловно, мы приблизились, потому что имели место обсуждения, разговоры, и по каким-то вопросам легче находить точки соприкосновения. Есть вопросы, по которым сложнее находить точки соприкосновения, там еще движения констатировать нельзя, к сожалению, - сказал он. - Это очень сложный разновекторный процесс".