Кремль допускает переговоры с Зеленским только в Москве

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Кремль настаивает, что контакты между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским возможны только в Москве, заявил на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Зеленский предлагает контакты, Путин сказал, что они возможны в Москве. Эта позиция остается нашей позицией", - сказал он , отвечая на вопрос, рассматривают ли в Кремле возможность организации встречи двух президентов на нейтральной территории.

Песков назвал позицию Москвы по этому вопросу "достаточно последовательной".

"Мы сохраняем свою открытость для переговоров. Ведется работа по линии рабочих групп. Мы это приветствуем и готовы дальше продолжать эту работу в интересах урегулирования на Украине", - добавил он.

Дмитрий Песков Москва Владимир Путин Владимир Зеленский Украина
