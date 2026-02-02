Поиск

Экс-замглавы Минстроя Дагестана осужден заочно по делу о хищении 300 млн рублей

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Каспийский городской суд признал находящегося в международном розыске бывшего заместителя министра строительства и ЖКХ Дагестана виновным в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции республики в понедельник.

Подсудимого заочно приговорили к 11 годам колонии общего режима со штрафом в 700 тыс. рублей и запретом занимать руководящие должности сроком на 3 года.

Кроме того, судом удовлетворен иск правительства республики о взыскании с осужденного причиненного ущерба, говорится в сообщении.

Судом установлено, что в период с сентября 2015 по ноябрь 2018 года подсудимый, находящийся в международном розыске с 2018 года, организовал и возглавил преступную группу, в которую вошли руководитель государственного автономного учреждения "Республиканский центр по сейсмической безопасности" и руководители ряда подрядных организаций.

"Используя свое служебное положение, участники группы похитили бюджетные средства в особо крупном размере – свыше 300 млн рублей. Эти деньги были выделены в рамках государственных программ на строительство и оснащение социальных объектов, таких как детские сады, школы и очистные сооружения в сейсмически опасных районах Дагестана", - сообщает пресс-служба.

По ее данным, схема хищения включала нарушение процедур госзакупок с искусственным завышением цен госконтрактов. Аукционы выигрывали аффилированные организации, затем происходило визирование фиктивных актов выполненных работ с завышенными объемами и стоимостью, предоставляемых подрядчиками.

Дело расследовалось по ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере) и п."б" ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Приговор суда в законную силу еще не вступил и может быть обжалован, заключили в пресс-службе.

