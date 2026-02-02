Лавров выразил главе МИД Кубы готовность РФ продолжать оказывать поддержку Гаване

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Кубы Бруно Родригесом, выразил готовность продолжить оказывать стране необходимую политическую и материальную поддержку, сообщили на Смоленской площади.

"С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в отношении неприемлемости оказания экономического и силового давления на Кубу, включая воспрепятствование поставкам на остров энергоносителей, что чревато серьезным ухудшением экономической и гуманитарной ситуации в стране", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в понедельник.

В ведомстве добавили, что "выражена твердая готовность продолжения оказания Кубе необходимой политической и материальной поддержки".

В ходе беседы были рассмотрены приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки, сообщили в министерстве.

"Министры обсудили также график предстоящих российско-кубинских контактов", - отметили на Смоленской площади.