МИД будет рассматривать западную военную инфраструктуру на Украине как интервенцию с прямой угрозой РФ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Россия будет рассматривать размещение на территории Украины западной военной инфраструктуры, в том числе воинских подразделений, как интервенцию, несущую прямую угрозу безопасности РФ, заявили в МИД РФ.

"Размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран для нас неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России", - говорится в опубликованных на сайте министерства ответах на вопросы СМИ, поступивших к пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Как заявляют на Смоленской площади, Киев продвигает свою модель урегулирования, "ключевым элементом которого, по его замыслу, должно стать предоставление неких гарантий безопасности Украине".

"Под ними понимается размещение на ее территории "многонациональных сил", которые участники так называемой коалиции желающих должны будут сформировать в целях помощи "восстановлению" ВСУ и обеспечить "сдерживание" России после прекращения боевых действий", - отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Иными словами, речь идет о создании опорного пункта для дальнейшей борьбы против России", - заявили в МИД РФ.

