МИД РФ подтвердил свою поддержку конституционным властям Венесуэлы
Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Россия подтверждает свою поддержку конституционным властям Венесуэлы и намерена продолжать многоплановое сотрудничество с ними, заявили в МИД РФ.
"Подтверждаем неизменную поддержку России конституционным властям Венесуэлы в деле защиты государственного суверенитета и национальных интересов", - говорится в опубликованных на сайте министерства ответах на вопросы СМИ, поступивших к пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
На Смоленской площади отметили, что российская сторона "намерена продолжать плотное многоплановое взаимодействие с партнерами".
"Ещё раз призываем американское руководство освободить законно избранного главу венесуэльского государства и его супругу", - заявили в МИД РФ.