МИД РФ подтвердил свою поддержку конституционным властям Венесуэлы

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Россия подтверждает свою поддержку конституционным властям Венесуэлы и намерена продолжать многоплановое сотрудничество с ними, заявили в МИД РФ.

"Подтверждаем неизменную поддержку России конституционным властям Венесуэлы в деле защиты государственного суверенитета и национальных интересов", - говорится в опубликованных на сайте министерства ответах на вопросы СМИ, поступивших к пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

На Смоленской площади отметили, что российская сторона "намерена продолжать плотное многоплановое взаимодействие с партнерами".

"Ещё раз призываем американское руководство освободить законно избранного главу венесуэльского государства и его супругу", - заявили в МИД РФ.