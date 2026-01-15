В МИД РФ назвали незаконным уголовное преследование Мадуро в США

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Любые судебные решения в отношении похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, принятые в США, будут незаконными с точки зрения международного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Даже отвлекаясь от вопроса о незаконном применении вооруженной силы, (...) сам факт его похищения и содержания под стражей грубейшим образом нарушает международно-правовые обязательства Соединенных Штатов Америки. Такими же незаконными будут и любые судебные решения, если только американский суд не вспомнит о международном праве и не постановит освободить (Мадуро - ИФ)", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Как подчеркнула Захарова, "согласно общепризнанной норме международного права, основанной на принципе суверенного равенства государств, Николас Мадуро - глава государства - обладает абсолютным иммунитетом от юрисдикции США или любого другого государства, помимо, конечно Венесуэлы".

"Возможные рассуждения о том, что Николас Мадуро, дескать, прекратил полномочия президента и потому утратил якобы иммунитет не могут быть приняты во внимание, ведь его отстранение от должности произошло в результате незаконной силовой операции самих Соединенных Штатов Америки", - сказала представитель МИД.