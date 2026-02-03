Задержан предполагаемый виновник смертельного ДТП в Красноярском крае

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Следователи во вторник задержали водителя грузовика, участвовавшего в ДТП в Рыбинском районе Красноярского края, в результате которого погибли пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Водитель грузовика, ставший виновником дорожно-транспортного происшествия с погибшими в Рыбинском муниципальном округе, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что за рулем грузового автомобиля "Ивеко" находился 50-летний мужчина, ранее лишенный права на управление транспортным средством за вождение в нетрезвом виде.

Срок лишения истек в августе прошлого года, однако водительское удостоверение он не восстановил.

Ранее сообщалось, что на 965-м км федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в понедельник вечером водитель грузовика ехал со стороны Канска в сторону Красноярска, буксируя модульный дом. Прицеп отцепился и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "ГАЗелью".

В результате аварии погибли четверо подростков и их сопровождающий, еще семеро несовершеннолетних были госпитализированы, двое из них в тяжёлом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и перевозок детей.