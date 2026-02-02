В Красноярском крае в ДТП погибли четверо детей и взрослый

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Рыбинском районе Красноярского края столкнулись пассажирская "Газель" и прицеп грузовика, погибли пять человек и еще четверо получили травмы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла на 965-м км федеральной трассы Р-255 "Сибирь".

По предварительным данным, водитель грузовика ехал от Канска в сторону Красноярска и буксировал модульный дом. Прицеп отсоединился, выехал на встречную полосу и там столкнулся с автобусом "Газель". Погибли пять человек, в том числе четверо детей. Четверых пострадавших доставили в больницу.

Место ДТП можно объехать через село Рыбное.