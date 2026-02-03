Шойгу заявил, что Россия и Мьянма обсуждают вопросы энергетической безопасности

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Мьянма обсуждают вопросы энергетической безопасности, подготовки кадров в этой сфере, заявил журналистам секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу.

"Мы также рассмотрели вопросы энергетической безопасности, здесь в составе нашей делегации и энергетики, и те, кто исследуют вопросы по созданию обоюдной договоренности атомной энергетики. Здесь вопросы подготовки кадров в области безопасности. Подготовки кадров в области и медицины, и кибербезопасности, и энергетической безопасности, Подготовки кадров, в том числе и по линии "Росатома", - обратил внимание он.

"Здесь у нас в составе делегации будут большие переговоры по Роскосмосу. Это касается и спутниковой системы, подготовки специалистов в области использования спутниковой информации для повседневных нужд страны. В вопросе транспортной безопасности, энергетической безопасности это касается и создания, строительства новых объектов энергетики. Это ТЭЦ, трубопроводы, нефте и газопроводы, это, конечно, порты. Все это входит в круг рассмотрения нашей делегации. По каждому из этих направлений принимается решение, в основном эти решения направлены на обеспечение суверенитета, обеспечение в первую очередь безопасности страны во всех сферах", - сказал Шойгу.

"Что касается безопасности, то основные темы наших переговоров касаются большого спектра, в первую очередь, естественно, вопросов безопасности. Тут и вопросы военного и военно-технического сотрудничества, вопросы кибербезопасности, информационной безопасности. В современных условиях появляется все больше и больше новых, современных угроз. Они так или иначе влияют на жизнь каждой страны, а здесь на многие аспекты", - сказал Шойгу.