Поиск

Шойгу выразил уверенность, что выборы в Мьянме подтвердят правильность курса страны

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Итоги выборов в Мьянме подтвердят всю правильность выбранного руководством страны курса, заявил журналистам секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу.

"Если говорить о выборах, то здесь присутствовали наши наблюдатели, наблюдатели были из Государственной Думы, от нашей избирательной комиссии. Выборы прошли абсолютно прозрачно, доступно, но самое главное, безопасно", - сказал Шойгу.

"Поэтому, конечно, мы получили первые оценки от наших наблюдателей: Оценки самые-самые высокие в части организации выборов, их доступности для всего населения, - отметил он. - Первые два этапа прошли с позитивными результатами для этой страны, направленными на дальнейшую стабилизацию обстановки в стране".

По словам секретаря Совбеза РФ, итоги третьего этапа, в целом выборов, должны быть подведены в ближайшее время. "Надеемся, они также подтвердят всю правильность выбранного курса руководством страны", - заявил Шойгу.

Сергей Шойгу Совбез Мьянма Государственная Дума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent подешевела до $65,91 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 3 февраля

Уолл-стрит завершила торги понедельника ростом

 Уолл-стрит завершила торги понедельника ростом

США сформируют свой стратегический резерв полезных ископаемых

 США сформируют свой стратегический резерв полезных ископаемых

Маск заявил об объединении компаний xAI и SpaceX

 Маск заявил об объединении компаний xAI и SpaceX

Тегеран может снизить обогащение урана до 20%

NASA удалось завершить заправку лунной ракеты после устранения утечки водорода

Иранский беспилотник провел разведку в районе нахождения авианосца ВМС США в Аравийском море

 Иранский беспилотник провел разведку в районе нахождения авианосца ВМС США в Аравийском море

Трамп вновь заявил, что никогда не был на острове Эпштейна

Трамп объявил о торговом соглашении с Индией

 Трамп объявил о торговом соглашении с Индией
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8302 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });