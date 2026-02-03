Шойгу выразил уверенность, что выборы в Мьянме подтвердят правильность курса страны

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Итоги выборов в Мьянме подтвердят всю правильность выбранного руководством страны курса, заявил журналистам секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу.

"Если говорить о выборах, то здесь присутствовали наши наблюдатели, наблюдатели были из Государственной Думы, от нашей избирательной комиссии. Выборы прошли абсолютно прозрачно, доступно, но самое главное, безопасно", - сказал Шойгу.

"Поэтому, конечно, мы получили первые оценки от наших наблюдателей: Оценки самые-самые высокие в части организации выборов, их доступности для всего населения, - отметил он. - Первые два этапа прошли с позитивными результатами для этой страны, направленными на дальнейшую стабилизацию обстановки в стране".

По словам секретаря Совбеза РФ, итоги третьего этапа, в целом выборов, должны быть подведены в ближайшее время. "Надеемся, они также подтвердят всю правильность выбранного курса руководством страны", - заявил Шойгу.