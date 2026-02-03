Стрелявший в гимназии в Уфе подросток объяснил свои действия желанием припугнуть

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Подросток, устроивший стрельбу из пластикового пневматического автомата в уфимской гимназии № 16 во вторник, заявил, что хотел просто припугнуть.

"Я не хотел (причинять вред - ИФ), просто припугнуть", - сказал он в ходе допроса, кадры которого опубликованы в телеграм-канале регионального МВД.

Девятиклассник также сообщил следователям, что к нападению он готовился несколько недель.

Ранее сообщалось, что утром во вторник один из учеников 9 класса гимназии №16 пришел на урок с пластиковым пневматическим автоматом, несколько раз выстрелил из него в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду.

В результате никто не пострадал. Возбуждено два уголовных дела, в том числе о халатности.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что причиной нападения девятиклассника на уфимскую гимназию мог стать буллинг.