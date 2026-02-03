Поиск

Дома начали подключать к теплу в иркутском Бодайбо, где произошла авария в мороз

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Подключение к теплоснабжению жилых домов началось в городе Бодайбо Иркутской области, где продолжают устранять коммунальную аварию, информирует пресс-служба регионального правительства по итогам заседания областной комиссии по ЧС во вторник.

Пресс-служба сообщает об этом со ссылкой на мэра Бодайбинского района Евгения Юмашева.

30 января в Бодайбо из-за перемерзания водовода в мороз была остановлена работа четырех котельных. Без тепло- и водоснабжения остались 56 многоквартирных и 87 частных домов, две образовательные организации. На следующий день в городе был введен режим ЧС локального характера.

В РоссииПо факту коммунальной аварии в Бодайбо возбуждено уголовное делоЧитать подробнее

В настоящее время температура в Бодайбо опускается ниже -30 градусов.

По информации Юмашева, от котельной "ЛЗДТ" уже подключили два первых дома, готовится третий. На рабочий режим вышла котельная "Мостоотряд-44", в среду от нее планируется начать подключать дома. На котельной "БМК" проводятся работы по подготовке к приему воды, после чего теплоснабжение планируют вернуть в школу №3.

"Всего подготовлено к приему тепла и опрессовано 20 домов", - сказано в релизе.

Муниципалитет готов начать 5 февраля выплаты пострадавшим жителям единовременной помощи в размере 15 тыс. рублей, в настоящее время поступило 1 228 заявлений.

Также местной администрацией прорабатывается вопрос предоставления съемного жилья до полного устранения аварии и возвращения тепла в дома 58 семьям. Это многодетные семьи, семьи с инвалидами и детьми-инвалидами, пожилыми людьми.

2 февраля ученики школы №3, в здании которой нет отопления, приступили к занятиям в помещениях школы №1; в специальной коррекционной школе, попавшей также в зону коммунальной аварии, был введен дистанционный формат обучения.

По факту снижения температурных показателей в жилых домах возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Город Бодайбо расположен на северо-востоке Иркутской области, в 1095 км от Иркутска. Численность населения - около 7,5 тыс. человек.

Бодайбо Иркутская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 3 февраля

Обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика арестовали в Петербурге

 Обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика арестовали в Петербурге

Вторичные эффекты от январской инфляции потребуют от Банка России осторожности со ставкой

Банк России отметил рост экономической активности в IV квартале

Первый замглавы Сергиева Посада стал фигурантом дела о взятках

Учитель уфимской гимназии получил ссадину в результате нападения ученика

 Учитель уфимской гимназии получил ссадину в результате нападения ученика

Направлено в суд дело экс-губернатора Курской области Смирнова о взятках на 20 млн рублей, в период когда он был замглавы региона

Ученицу ранили ножом в одной из школ Красноярского края

Энергосистемы Москвы, Центра и Северо-Запада обновили рекорды потребления мощности

 Энергосистемы Москвы, Центра и Северо-Запада обновили рекорды потребления мощности

Ученые во вторник зафиксировали на Солнце восемь сильных вспышек
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 259 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8307 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });