Дома начали подключать к теплу в иркутском Бодайбо, где произошла авария в мороз

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Подключение к теплоснабжению жилых домов началось в городе Бодайбо Иркутской области, где продолжают устранять коммунальную аварию, информирует пресс-служба регионального правительства по итогам заседания областной комиссии по ЧС во вторник.

Пресс-служба сообщает об этом со ссылкой на мэра Бодайбинского района Евгения Юмашева.

30 января в Бодайбо из-за перемерзания водовода в мороз была остановлена работа четырех котельных. Без тепло- и водоснабжения остались 56 многоквартирных и 87 частных домов, две образовательные организации. На следующий день в городе был введен режим ЧС локального характера.

В настоящее время температура в Бодайбо опускается ниже -30 градусов.

По информации Юмашева, от котельной "ЛЗДТ" уже подключили два первых дома, готовится третий. На рабочий режим вышла котельная "Мостоотряд-44", в среду от нее планируется начать подключать дома. На котельной "БМК" проводятся работы по подготовке к приему воды, после чего теплоснабжение планируют вернуть в школу №3.

"Всего подготовлено к приему тепла и опрессовано 20 домов", - сказано в релизе.

Муниципалитет готов начать 5 февраля выплаты пострадавшим жителям единовременной помощи в размере 15 тыс. рублей, в настоящее время поступило 1 228 заявлений.

Также местной администрацией прорабатывается вопрос предоставления съемного жилья до полного устранения аварии и возвращения тепла в дома 58 семьям. Это многодетные семьи, семьи с инвалидами и детьми-инвалидами, пожилыми людьми.

2 февраля ученики школы №3, в здании которой нет отопления, приступили к занятиям в помещениях школы №1; в специальной коррекционной школе, попавшей также в зону коммунальной аварии, был введен дистанционный формат обучения.

По факту снижения температурных показателей в жилых домах возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Город Бодайбо расположен на северо-востоке Иркутской области, в 1095 км от Иркутска. Численность населения - около 7,5 тыс. человек.