Спрос на Болгарию сохранился только у обеспеченных туристов или владельцев жилья

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Посольство Болгарии в Москве продолжает оформление виз, но спрос на отдых в этой стране сейчас минимален из-за высоких цен на перелеты. Об этом сообщила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

"По информации посольства Болгарии в России, оно не останавливает работу, выдача виз гражданам России продолжается, хотя сроки оформления документов по техническим причинам сейчас дольше, чем обычно. При этом спрос на направлении минимальный", - сообщила она.

В пятницу консульство Болгарии в Москве проинформировало туроператоров о приостановке приема документов на визы – и туристические, и для владельцев недвижимости. Около месяца назад приостановило деятельность консульство Болгарии в Екатеринбурге.

"Удлинение сроков оформления виз в сочетании с отсутствием прямого авиасообщения еще более затруднит возможность россиян добраться до Болгарии. Стоимость перелета, например, по маршруту Москва - Варна со стыковкой в Стамбуле во второй половине августа составляет около 82 тыс. руб. туда-обратно. Дорога в один конец занимает 13 часов. Спрос на направление сохраняется только в узком сегменте дорогих туров или тех граждан РФ, которые ранее купили там жилье", - отметила Тюрина.

В январе-мае, по данным министерства туризма Болгарии, в страну прибыли 33,6 тыс. российских туристов, это в 3,9 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда до 1 мая границы страны были закрыты из-за пандемии коронавируса.

В 2019 году, до пандемии, в Болгарии побывали 450 тыс. российских туристов.