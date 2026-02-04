Гипермаркеты Белгорода 4 февраля работают с ограничениями на фоне энергосбоя

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Торгово-развлекательные центры в Белгороде в среду ввели ограничения в работе из-за энергосбоя после обстрела областного центра в минувшей вторник, сообщается на официальных страницах ТРЦ в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня, 4 февраля, в связи с ограничением энергопотребления со стороны "Россетей" Сити Молл работает в ограниченном режиме", - говорится в сообщении на странице ТРЦ "Сити Молл".

Отмечается, что работают супермаркет, кафе и несколько магазинов. Кроме того, на территории ТРЦ открыт "Пункт обогрева" с питьевой водой и зарядными станциями.

"4 февраля наш комплекс закрыт по техническим причинам. Гипермаркет "Линия" работает. О возобновлении работы "МегаГринн" сообщим дополнительно", - сообщается на странице ТРЦ "МегаГринн".

ТРЦ "РИО" работает с ограничением по времени.

"Сегодня, 4 февраля 2026 года, ТРЦ "РИО" планирует работать в обычном режиме, но с ограничением по времени работы до 20:00. В нашем торговом центре можно согреться и, при необходимости, зарядить гаджеты", - говорится в объявлении ТРЦ "РИО".

Исходя из ситуации, режим работы может быть оперативно изменен, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, во вторник вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении энергосистемы после массированного обстрела областного центра. Специалисты продолжают работать над устранением последствий атаки.