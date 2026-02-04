Поиск

МИД РФ назвал неприемлемым появление войск "коалиции желающих" на Украине

Контингенты западных стран будут рассматриваться Москвой в качестве законной военной цели, заявила Захарова

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Появление войск "коалиции желающих" на территории Украины категорически неприемлемо, они будут рассматриваться Москвой в качестве законной военной цели, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вот эти самые некие войска, от этой самой "коалиции желающих" возглавят Британия и Франция. Всё это, конечно, неприкрытый план осуществления иностранной военной интервенции, - вот так это надо называть. Для нас это категорически неприемлемо", - сказала она в ходе брифинга.

Захарова подчеркнула: "Россия неоднократно заявляла, что размещение войск западных стран на территории Украины под каким бы то ни было предлогом будет представлять угрозу нашей безопасности. Эти войска будут рассматриваться нами в качестве законной военной цели".

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский в январе подписали декларацию о намерениях относительно размещения на украинской территории многонациональных сил после остановки боевых действий.

Подписание состоялось в рамках встречи в Париже представителей стран "Коалиции желающих".

"Коалиция желающих" - объединение из десятков стран, оказывающих военную помощь Украине. Среди прочего, в этой коалиции рассматривают возможность размещения миротворческих сил на украинской территории после завершения там боевых действий.


МИД РФ Мария Захарова Украина
