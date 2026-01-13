FT сообщила о нежелании Британии и Франции отправлять на Украину военных без поддержки США

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Лидеры Великобритании и Франции Кир Стармер и Эммануэль Макрон намерены добиться от президента США Дональда Трампа поддержки их идеи об отправке военных на Украину после завершения конфликта, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

"Без США ничего из этого не произойдет... Все еще не ясна позиция Трампа", - приводит газета слова официального лица из ЕС о намерениях Великобритании и Франции направить на Украину своих военных в качестве гарантии безопасности после урегулирования конфликта.

Издание не уточняет, намерены ли Стармер и Макрон добиться от Трампа просто поддержки отправки европейских военных на Украину или обещания отправить туда и военных из США.

Ранее сообщалось, что некоторые лидеры стран G7 надеются провести на форуме в Давосе переговоры с Трампом, чтобы добиться от него поддержки декларации "коалиции желающих" о намерениях по поводу размещения на украинской территории многонациональных сил после остановки там боевых действий.

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 19 по 23 января.