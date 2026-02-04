Из-за инцидента на станции в Тамбовской области отстают от графика 16 поездов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - После происшествия на железнодорожной станции в Мичуринске (Тамбовская область), где сошли с рельсов и загорелись цистерны с топливом, нарушен график движения 16 пассажирских поездов, сообщила пресс-служба РЖД.

В компании отметили, что используют различные решения для оперативной перевозки пассажиров через барьерное место на станции Кочетовка.

В частности, пассажиры поездов №738 Москва - Воронеж и №739 Воронеж - Москва проследуют между станциями Мичуринск-Уральский и Хоботово автотранспортом. Затем пассажиры продолжат поездку на поездах.

Ранее сообщалось, что поезд №266 Москва - Новороссийск проследовал через грузовой парк станции Кочетовка.

С отставанием от графика следуют поезда: №266 Москва - Новороссийск; №30 Москва - Новороссийск; №102 Москва - Адлер; №70 Москва - Липецк; №2 Москва - Волгоград; №48 Москва - Балаково; №738 Москва - Воронеж; №380 Москва - Камышин; №46 Москва - Тамбов; №101 Адлер - Москва; №3 Кисловодск - Москва; №35 Адлер - Санкт-Петербург; №37 Имеретинский Курорт - Нижний Новгород; №739 Воронеж - Москва; №139 Кисловодск - Архангельск; №109 Астрахань - Санкт-Петербург.

Железнодорожники принимают меры, чтобы сократить отставание от графика, отмечают в компании.

Ранее в РЖД отмечали, что в работах по ликвидации последствий происшествия участвуют около 200 железнодорожников, два восстановительных, четыре пожарных поезда, а также другая специализированная техника. На месте выставлен пост экологического контроля. Приняты необходимые меры по предотвращению распространения загрязняющих веществ.

Для координации работ по ликвидации последствий схода работает оперативный штаб под руководством главы РЖД Олега Белозëрова.

Как сообщалось, днем в среду на станции Кочетовка-2 в Мичуринске произошел сход с рельсов цистерн с бензином с последующим возгоранием. Затем глава Тамбовской области Евгений Первышов уточнил, что загорелись 11 цистерн с бензином и 5 - с газом.

"Пострадавших нет, угроза населению и другим объектам инфраструктуры отсутствует", - отметил Первышов.

Позже МЧС России сообщило о локализации пожара. Площадь возгорания, по данным ведомства, составила 1 тыс. кв. м.

Возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).