Дмитриев в субботу проведет переговоры в Майами с представителями администрации США

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в субботу встретится в Майами (штат Флорида) с представителями американской администрации, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.

"Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина Дмитриев в субботу будет вести в Майами переговоры с командой США", - сообщает агентство.

Трехсторонние переговоры РФ-США-Украина в Абу-Даби состоялись 23-24 января. Следующий раунд переговоров пройдет в Абу-Даби 1 февраля.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью "Первому каналу" заявил, что делегация США по договоренности Вашингтона и Киева будет отсутствовать на очередных переговорах в Абу-Даби.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что переговоры между РФ и Украиной вполне могут приносить плоды и в случаях, когда в них не принимают участие американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Трамп в очередной раз предположил, что "мы подошли близко к решению этого конфликта".