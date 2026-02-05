Поиск

В Кремле сочли несерьезными утверждения о связи Эпштейна со спецслужбами РФ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал несерьезными утверждения о связи деятельности скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна с российскими спецслужбами.

Отвечая в четверг на вопрос журналистов, как бы он мог прокомментировать соответствующие публикации и заявления, Песков сказал: "Как угодно, но только не серьезно".

"Хочется много шутить по поводу таких версий, но давайте не будем тратить на это время нашего конференц-колла", - добавил Песков.

Эпштейна обвиняли в торговле детьми, организации проституции, в том числе с участием несовершеннолетних, и изнасиловании 14-летней девочки. В 2019 году финансиста обнаружили мертвым в тюремной камере, судмедэксперты назвали причиной его смерти самоубийство, однако многие до сих пор сомневаются в этой версии. Дело Эпштейна привлекло всеобщее внимание, так как считается, что он в свое время близко общался со многими богатыми и высокопоставленными людьми, в том числе с Трампом.

