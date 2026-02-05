Поиск

Песков не подтвердил и не опроверг сообщения о визите в Москву советника Макрона

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле не стали ни подтверждать, ни опровергать сообщения СМИ о визите в Москву дипломатического советника французского президента Эммануэля Макрона - Эммануэля Бонна.

"Мы также знаем, что Елисейский дворец не стал ни опровергать, ни подтверждать эту информацию. Из чувства солидарности мы тоже не будем это ни подтверждать, ни опровергать", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя по их просьбе эти сообщения СМИ.

Он отметил, что французские источники "очень любят сливать какую-то информацию СМИ". "Мы давно это знаем и неоднократно с этим сталкивались", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в СМИ появилась информация, что Бонн приезжал 3 февраля в Москву для проведения переговоров с российскими официальными лицами, в частности, с помощником президента Юрием Ушаковым, поскольку Европа готовится к более активному участию в переговорном процессе по урегулированию на Украине.

Согласно сообщениям, целью поездки Бонна в Москву было убедить российскую сторону в том, что европейцы должны участвовать в принятии любых решений, касающихся европейской безопасности, и что они не станут "просто так подписывать какие-либо соглашения" для прекращения конфликта на Украине.

3 февраля Макрон заявил, что идёт подготовка к возобновлению диалога с российским лидером Владимиром Путиным и поэтому "ведутся обсуждения на техническом уровне".

