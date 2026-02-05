В Москве пообещали с уважением принять выбор Армении между ЕАЭС и Евросоюзом

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Москва с уважением отнесется к выбору Армении относительно интеграции с Евросоюзом, но рассчитывает, что армянская сторона при принятии решений на этом направлении будет учитывать результаты, которые страна достигла, будучи членом Евразийского экономического союза, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров спикеру Национального собрания Армении Алену Симоняну.

"Вы знаете нашу позицию - она не обусловлена какими-то идеологическими мотивами, она исходит из реалий. Членство в Евразийском экономическом союзе несовместимо с теми принципами, которые лежат в основе участия, сотрудничества и, тем более, присоединения к Европейскому союзу. Это ваш выбор - мы его будет в полной мере уважать", - сказал Лавров.

По его словам, Москва рассчитывает, что при выборе интеграционного направления Ереваном "будет учитываться тот результат, который был достигнут за последние 10 лет, когда Армения стала полноправным членом Евразийского экономического союза".

Москва заинтересована в контактах с Ереваном и слышит от армянского руководства "заявления о заинтересованности сохранить нынешний уровень связей сотрудничества с Российской Федерацией", сказал также глава МИД.

"Видим, с другой стороны, как не всем из нерегиональных стран это по душе. Наши коллеги из Евросоюза весьма и весьма активно действуют на противоположных курсах", - сказал Лавров.

Также, отметил он, Москве "немножко странно слышать периодические высказывания о том, что какие-то мифические атаки с севера готовятся против Армении, об экзистенциальной угрозе со стороны Организации договора о коллективной безопасности".