Поиск

Пашинян назвал участие Армении в ОДКБ ограничением для закупок иностранного оружия

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности и обеспокоенность ряда стран о размещении оружия за пределами суверенной территории республики препятствовало доступу на международный рынок вооружения.

"Глобальный рынок оборонного вооружения открылся для Армении после марта 2022 года (признание Арменией Нагорного Карабаха суверенной территорией Азербайджана - ИФ), после того, как стало понятно, исчезла обеспокоенность, что Армения может разместить вооружение за пределами своей суверенной территории", - сказал Пашинян на дискуссии "Армения и мир на стыке рисков и возможностей" с участием послов США и стран Евросоюза.

По его словам, "есть и второй нюанс, который был связан с ОДКБ".

"Наше участие в ОДКБ было серьезным препятствием для доступа к этому международному рынку вооружений. Кроме того, в 2022 году у нас была ситуация, когда на сотни миллионов долларов были оплачены счета для получения техники и вооружения, но поставки не осуществлялись (из России - ИФ). И эти события привели нас к тому, что мы поняли, что необходимо менять парадигму. Поэтому мы приняли легитимное решение заморозить наше участие в ОДКБ", - заявил премьер Армении.

В ноябре 2025 года заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян заявил журналистам, что Армения на данном этапе не обсуждает вопрос о выходе из ОДКБ. Между тем, спикер парламента Армении Ален Симонян заявил журналистам: "Фактически, мы вышли из ОДКБ".

В июле Пашинян назвал "наиболее вероятной" возможность выхода республики из ОДКБ. В декабре 2024 года премьер заявил, что Ереван считает себя вне ОДКБ, точка невозврата в Организацию пройдена. Он указал, что Армения приостановила участие в ОДКБ, а причиной принятия данного решения стала ситуация, когда "ОДКБ не выполнила свои обязательства по обеспечению безопасности Республики Армения".

В июне 2025 года глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не уплатил взнос за 2024 год в ОДКБ.

Азербайджан Арарат Мирзоян Армения Евросоюз Никол Пашинян ОДКБ Карабах
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Юлию Тимошенко заподозрили в попытке подкупа украинских депутатов

Пашинян назвал условие для выхода Армении из ЕАЭС

Уиткофф и Кушнер планируют посетить Москву для переговоров с Путиным в скором времени

Copernicus назвал 2025 год третьим среди самых жарких за историю наблюдений

 Copernicus назвал 2025 год третьим среди самых жарких за историю наблюдений

В ЕС ищут вариант соглашения с США по Гренландии, чтобы избежать конфронтации

 В ЕС ищут вариант соглашения с США по Гренландии, чтобы избежать конфронтации

Цена нефти Brent снизилась до $65,26 за баррель

Безработица в Южной Корее в декабре обновила максимум примерно за пять лет

 Безработица в Южной Корее в декабре обновила максимум примерно за пять лет

Что случилось этой ночью: среда, 14 января

Фондовые индексы США снизились вслед за финансовым сектором

 Фондовые индексы США снизились вслед за финансовым сектором

Израильские чиновники предложили США отложить военные меры против Ирана

 Израильские чиновники предложили США отложить военные меры против Ирана
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 32 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 12 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 117 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });