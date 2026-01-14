Пашинян назвал участие Армении в ОДКБ ограничением для закупок иностранного оружия

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности и обеспокоенность ряда стран о размещении оружия за пределами суверенной территории республики препятствовало доступу на международный рынок вооружения.

"Глобальный рынок оборонного вооружения открылся для Армении после марта 2022 года (признание Арменией Нагорного Карабаха суверенной территорией Азербайджана - ИФ), после того, как стало понятно, исчезла обеспокоенность, что Армения может разместить вооружение за пределами своей суверенной территории", - сказал Пашинян на дискуссии "Армения и мир на стыке рисков и возможностей" с участием послов США и стран Евросоюза.

По его словам, "есть и второй нюанс, который был связан с ОДКБ".

"Наше участие в ОДКБ было серьезным препятствием для доступа к этому международному рынку вооружений. Кроме того, в 2022 году у нас была ситуация, когда на сотни миллионов долларов были оплачены счета для получения техники и вооружения, но поставки не осуществлялись (из России - ИФ). И эти события привели нас к тому, что мы поняли, что необходимо менять парадигму. Поэтому мы приняли легитимное решение заморозить наше участие в ОДКБ", - заявил премьер Армении.

В ноябре 2025 года заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян заявил журналистам, что Армения на данном этапе не обсуждает вопрос о выходе из ОДКБ. Между тем, спикер парламента Армении Ален Симонян заявил журналистам: "Фактически, мы вышли из ОДКБ".

В июле Пашинян назвал "наиболее вероятной" возможность выхода республики из ОДКБ. В декабре 2024 года премьер заявил, что Ереван считает себя вне ОДКБ, точка невозврата в Организацию пройдена. Он указал, что Армения приостановила участие в ОДКБ, а причиной принятия данного решения стала ситуация, когда "ОДКБ не выполнила свои обязательства по обеспечению безопасности Республики Армения".

В июне 2025 года глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не уплатил взнос за 2024 год в ОДКБ.