Контакты по линии спецслужб России и Ирана никогда не прекращались

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Россия не приостанавливала контактов по линии спецслужб с Ираном и выполняет все пункты Договора о стратегическом партнерстве, заявил журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Если говорить о взаимодействии по линии спецслужб, то хочу подтвердить, что соответствующие структуры Ирана и службы внешней разведки России имеют очень хорошие контакты и взаимодействия, которые не приостанавливаются ни при каких обстоятельствах", - сказал он.

Он также сказал, что Россия будет следовать каждому пункту в Договоре о стратегическом партнерстве.