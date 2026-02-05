До конца этой недели в планах Путина разговора с Макроном нет

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В планах президента РФ Владимира Путина до конца этой недели телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, есть ли такие планы.

Во вторник Макрон сообщил, что возможный разговор с президентом РФ готовится, ведется обсуждение на техническом уровне.

В начале января Макрон заявил, что планирует провести разговор с Путиным. Он сообщил телеканалу France 2, что "идет работа по возобновлению этого контакта, который будет организован в ближайшие недели".