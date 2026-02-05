Кремль заявил о готовности к диалогу при конструктивной реакции США на предложения по СНВ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Если США конструктивно отреагирует на предложения российской стороны по Договору о стратегических наступательных вооружениях, то Москва будет вести диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если будут какие-то конструктивные ответы, конечно, мы будем вести диалог", - сказал Песков программе "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1", ВГТРК), отвечая на вопрос о реакции РФ в случае ответа США.

Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Россия негативно оценивает завершение действия ДСНВ, выражает сожаление в связи с этим, заявил ранее в четверг Песков. По его словам, без ответа осталась инициатива РФ сохранить потолки ограничений еще на год даже после завершения срока действия этого документа.

Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США и РФ дорабатывают соглашение, которое позволит соблюдать параметры ДСНВ, который прекратит свое действие по истечении 5 февраля 2026 года. Один из собеседников портала подчеркнул, что следующим шагом должно стать подписание соглашения президентом США Дональдом Трампом и главой российского государства Владимиром Путиным.

Еще один источник Axios рассказал, что переговоры по ДСНВ шли в последние 24 часа в Абу-Даби, но соглашения еще не достигли. Переговоры с российскими официальными лицами, "на полях" консультаций по украинскому кризису вели спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.