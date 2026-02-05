Поиск

Кремль заявил о готовности к диалогу при конструктивной реакции США на предложения по СНВ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Если США конструктивно отреагирует на предложения российской стороны по Договору о стратегических наступательных вооружениях, то Москва будет вести диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если будут какие-то конструктивные ответы, конечно, мы будем вести диалог", - сказал Песков программе "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1", ВГТРК), отвечая на вопрос о реакции РФ в случае ответа США.

Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Россия негативно оценивает завершение действия ДСНВ, выражает сожаление в связи с этим, заявил ранее в четверг Песков. По его словам, без ответа осталась инициатива РФ сохранить потолки ограничений еще на год даже после завершения срока действия этого документа.

Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США и РФ дорабатывают соглашение, которое позволит соблюдать параметры ДСНВ, который прекратит свое действие по истечении 5 февраля 2026 года. Один из собеседников портала подчеркнул, что следующим шагом должно стать подписание соглашения президентом США Дональдом Трампом и главой российского государства Владимиром Путиным.

Еще один источник Axios рассказал, что переговоры по ДСНВ шли в последние 24 часа в Абу-Даби, но соглашения еще не достигли. Переговоры с российскими официальными лицами, "на полях" консультаций по украинскому кризису вели спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

Дмитрий Песков США ДСНВ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Центризбирком насчитал в России более 111 млн избирателей

В пункты назначения прибыли 11 поездов, задержанных из-за ЧП на станции в Тамбовской области

МВД РФ предлагает разрешить регистрацию необоснованно разыскиваемых недружественными странами машин

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 157 на 157

СНВ-3 прекратит свое действие по истечении 5 февраля

 СНВ-3 прекратит свое действие по истечении 5 февраля

Возбуждено дело о хищении водонапорной башни в музее-усадьбе "Поленово"

Таможня не дала вывезти из РФ осколок крупнейшего метеорита весом более 2,5 т

 Таможня не дала вывезти из РФ осколок крупнейшего метеорита весом более 2,5 т

В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест

 В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест

Спецпредставитель Путина заявил о прогрессе в работе над соглашением по Украине

Дмитриев заявил об активной работе по восстановлению экономических отношений РФ-США

 Дмитриев заявил об активной работе по восстановлению экономических отношений РФ-США
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8329 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 264 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });