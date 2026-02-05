РФ не получила ответ на инициативу о продлении действия "потолков" ДСНВ еще на год

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Россия негативно оценивает завершение действия ДСНВ, выражает сожаление в связи с этим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действие договора заканчивается. Мы оцениваем это негативно, выражаем сожаление в этой связи", - сказал он журналистам.

"Неотвеченной осталась также наша инициатива сохранить потолки ограничений еще на год даже после завершения срока действия этого документа", - добавил представитель Кремля.