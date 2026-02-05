Axios сообщил о решении России и США обсудить модернизацию ДСНВ

Формально действие договора продлевать не будут, но по сути его продолжат соблюдать еще полгода

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - США и России договорились обсудить, как можно модернизировать Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщает Axios со ссылкой на источники.

"Мы договорились с Россией действовать добросовестно и начать дискуссии о том, как можно модернизировать Договор", - сказал изданию неназванный американский чиновник.

Он пояснил, что действие ДСНВ официально истекает 5 февраля, а продление соблюдения его условий не будет юридически оформлено.

Другой источник отметил, что США и Россия договорились соблюдать параметры ДСНВ минимум шесть месяцев, пока будут идти обсуждения возможного нового соглашения.

Один из источников Axios утверждал, что соглашение в отношении ДСНВ будет "неформальным", потому что технически продление ДСНВ не разрешено по закону.

5 февраля Европейское командование ВС США EUCOM объявило, что американская и российская делегации договорились в Абу-Даби возобновить диалог между военными ведомствами на высоком уровне, прерванный осенью 2021 года. Предполагается, что это позволит сторонам поддерживать постоянный контакт, благодаря чему они смогут работать над поддержанием стабильности в мире.

Президент России Владимир Путин заявил 22 сентября 2025 года, что во избежание дальнейшей гонки стратегических вооружений и обеспечения приемлемого уровня предсказуемости и сдержанности, Россия предлагает США после истечения срока ДСНВ 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору.