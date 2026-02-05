В Шебекинском округе от атак БПЛА пострадали шесть человек

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о шести пострадавших в результате ударов украинских дронов в Шебекинском округе.

"В селе Графовка Шебекинского округа в результате атаки дрона на автомобиль пострадали четыре человека. Трое из них были доставлены в местную амбулаторию местным жителем", - написал он в Telegram.

У женщины в двоих мужчин врачи диагностировали осколочные ранения плеча и грудной клетки. Всех троих переведут лечиться в Белгород. Четвертый пострадавший остается в Шебекинском ЦРБ с осколочными ранениями ног и груди.

Атакованный автомобиль поврежден.

Также в Графовке еще один автомобиль был атакован FPV-дроном на парковке коммерческого объекта. В результате осколочное ранение спины получил мужчина. На месте взрыва повреждения получили здание и три машины.

В Шебекине при взрыве FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки. Попутным транспортом его доставили в Шебекинскую ЦРБ.