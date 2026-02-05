В Белгородской области в результате удара дрона погиб врач

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Краснояружском округе Белгородской области в результате удара дрона погиб врач-рентгенолог центральной окружной больницы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что это случилось поздно вечером 4 февраля, но вывезти погибшего удалось только на следующий день из-за активности БПЛА.

"Вчера поздно вечером в селе Илек-Пеньковка дрон атаковал двигавшийся автомобиль. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - написал Гладков.