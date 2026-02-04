В Белгородской области в результате атак дронов пострадали шесть человек

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о шести пострадавших в результате атак дронов в регионе днем.

В селе Замостье Грайворонского округа FPV-дрон ударил по автомобилю, и были ранены четверо мужчин.

"У одного из них минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, грудной клетки, рук и ног. Его состояние оценивается как тяжелое. Остальные трое мужчин получили баротравмы и осколочные ранения различных частей тела", - написал Гладков.

Пострадавших доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. "Трое из них остаются на стационарном лечении, а четвертый направлен на консультацию в областную клиническую больницу", - уточнил губернатор.

Атакованный автомобиль поврежден.

В селе Глотово Грайворонского округа беспилотник взорвался во дворе частного дома, пострадал мирный житель.

"Мужчину в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, а также множественными осколочными ранениями доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи бригада "скорой" транспортировала его в областную клиническую больницу. В доме выбиты окна и посечен забор", - проинформировал Гладков.

В Краснояружском округе на участке автодороги Красная Яруга - Степное дрон атаковал машину, есть пострадавший.

"Мужчину со слепым осколочным ранением мягких тканей шеи бригада СМП доставила в Краснояружскую ЦРБ. Для дальнейшего лечения пострадавший переведен в областную клиническую больницу", - сообщил губернатор.

От удара дрона у машины разбиты стекла и посечен кузов.